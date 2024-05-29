رانيا يعقوب: أذون الخزانة آداة تصدرها الدولة تقترض بها على المدى القصير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 11:26 مساءً - استضاف الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة on، الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، والدكتورة رانيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ورانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، للحديث عن أذون الخزانة للأفراد وماهي أفضل طريقة للاستثمار الشخصي؟

وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، أذون الخزانة هى آداة تصدرها الدولة كى تقترض بها على المدى القصير، وهى أقل من 12 شهر، أما الوديعة البنكية فيتم إعلان الفائدة على الوديعة فيذهب العميل بإيداع أمواله فى البنك فى هذه الوديعة ويضعها بالمدة سواء عام أو 3 سنوات للحصول على فائدتها، ولكن إذا احتاج الأموال فى أى وقت وكسرها بعد 6 أشهر يخسر من الفائدة.

وأضافت رانيا يعقوب خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن ميزة الأذون باستثمر فيها أموالى بفوائد لمدد قصيرة ويتم إصدار هذه الأدوات المالية بفائدة عن طريق مزاد لوزارة المالية يصدره عنها البنك المركزى ويتم تحديد سعر الفائدة عرض وطلب.

ولفتت رانيا يعقوب، إلى أن مزاد البنك المركزى الخاص بالأذون يومين فى الأسبوع الأحد والخميس، واستطيع أن أسأل عن العائد عن الفترة التى أضع بها هذه الأذون، مشيرة إلى أن ميزته أن فترته أقل وتستطيع به تانى يوم للشراء دون غرامة، ويقوم البنك بالبحث عن مشترى ويتفاوض معه، وهى وسيلة لاستثمار الأموال.

وأوضحت أن صناديق الاستثمار التى تستثمر فى الأذون هى الصناديق النقدية، وموجودة فى معظم البنوك وعائدها معلن وتأخذ أموال المواطنين تستثمرها فى الأذون وبالتالى يستفيد المواطن منها بالعائد.