وزير التموين: الدعم النسبى فى عام 2024- 2025 أعلى مما كان عليه 2006

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:30 مساءً - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من خمسة قروش".

وأضاف خلال خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنّ سعر رغيف الخبز في 2006 كان خمسة قروش أيضا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا وبالتالي بلغت نسبة الدعم 75%.

متابعاً : " النهارده لما قلنا 20 قرشا يبقى 84% تتحمله الدولة وبالتالي إرتأينا أنه لايمكن الابقاء على سعر خمس قروش للرغيف بعد 36 سنة لعدة أسباب، قائلاً: "تحمل الدولة لمثل هذه المبالغ أصبح كبيرا وقيمة رغيف العيش أصبحت صفراً وبالتالي مع احترامي لكل الاراء وإحنا موجودين بنشتغل عند الناس حتى ندير مبلغ الدعم بأفضل إدارة ممكنة تحافظ على الدعم المقدم لهم فى أفضل صورة وفى أعلى درجة كفاءة".

وواصل: سوء الاستخدام للأكل كانت ظاهرة سائدة والبعض اقترح تقليل كميات الأرغفة من خمسة إلى ثلاثة وهذا كان مشكلة لأنه كان سيؤثر بالسلب على الناس البسيطة أكتر من تأثيره على الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة"، لافتاً إلى أنه بعد نقاش مطول كان الاتجاه الأفضل لرفع سعر الغريف من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً، حيث إن الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر مما كان عليه في عام 2006 فتحريك السعر من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً تبلغ قيمتها 13.7 مليار جنيه، وبالتالي هي مشاركة من المواطن بنصف الزيادة".

وتابع:"حتى عمله 5 ساغ معدتش موجودة وبالتالي الناس تسيب بطايقها عند المخبز والمخبز يتصرف في البطاقة وبالتالي كان لابد من إيجاد على الأقل قيمة تحترم حتى يستمر الدعم ويستدام"، مشدداً: أي حاجة بنعملها سوء ترشيد أو زيادة كفاءة وفعالية ليس له سبب إلا الحفاظ على استمرار الحكومة في دعم كل الفئات".