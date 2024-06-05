محلل سياسي أمريكي يبكي على الهواء في «مساء دي إم سي» بسبب صور معاناة أطفال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يونيو 2024 11:26 مساءً - أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الامريكي، أن الصورة الذهنية لإسرائيل انتهت وتدمرت تماما في الخارج والأكاذيب التي كانت ترددها لأكثر من 75 عاما، وما فعلوه في قطاع غزة غير الصورة الذهنية، موضحا أن وسائل الاعلان زمان كانت تدعمهم والان تغير الوضع.

وأوضح شرقاوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي ام سي، أن اسرائيل الان يائسين ووصلوا لمرحلة التعامل بطرق مباشرة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين صورتهم السيئة، قائلا: "تحسين الصورة اختفت وأصبحت اسرائيل التي تروج أنها مظلومة والعرب ارهابيون والملاك الاسرائيلي أصبح الشيطان الذي يقتل ويمارس الإبادة الجماعية والتجويع".

وأضاف شرقاوي، أن التصريحات التي تتناقلها وسائل الاعلام العالمية عن قادة اسرائيل عن الوضع في غزة أصبحت مستفزة ومفضوحة للكثيرين، كما أن بايدن يواجه ضغطا امريكا كبيرا من الداخل الامريكي بجنب انهيار الصورة الذهنية لمريكا على مستوى العالم

وحاول الدكتور ماك شرقاوي، أن يحبس دموعه، ولكن دخل في حالة بكاء خلال عرض صور لأطفال غزة الذين يعانون من سوء التغذية ويموتون، بسبب الوضع الصحي المتردي في القطاع، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة لان المقاومة بالنسبة للفلسطينيين فكر متأصل.