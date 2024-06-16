النساء والأطفال يتصدرون مشهد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 07:28 صباحاً - شهد ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حضورًا مكثفًا للنساء مع أطفالهن، للمشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك 2024.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وكان دار الإفتاء المصرية استطلعَت هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق السادس من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلال شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

وبذلك يكون السبت الموافق الخامس عشر من يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويكون اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.