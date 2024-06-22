أميرة بهي الدين: القضاة والمحامون انتفضوا ضد الإعلان الدستوري الإخواني

أكدت المحامية أميرة بهي الدين، أن الإعلان الدستوري الإخواني تجاوز معني ومنطق القانون.





وقالت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز": القضاة والمحامين انتفضوا بعد الإعلان الدستوري ورفعوا هتافات "إلا القضاء يامرسي".

وتابعت:" هذا الاعلان الدستوري أشعل الغضب الشعبي، والجميع نزل إلى الشارع، وانتفض القضاة والمحامون رفضًا للإعلان الدستوري ورفعوا لافتات "إلا القضاء يا مرسي".

وأكملت:"خرجت بعد الاعلان الدستوري مسيرة من نقابة المحامين ووصلت حتي ميدان طلعت حرب، وكان هناك ترتيب لمسيرة اخري يوم الجمعة الذي بعدها، وكان أول يوم مصر تقول كلمتها وكانت هناك تغير نوعي من مسيرات من نوادي مصر، وتعليق العمل من نادي القضاة، وتجمع اعضاء نادي الجزيرة في الزمالك ويرتدون ملابس سوداء، ويعبروا كوبري قصر النيل، ووصلوا لميدان التحرير، وكذلك نادي الصيد ونادي هليوبولس".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.