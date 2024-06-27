فصائل عراقية: نفذنا عملية عسكرية وقصفنا هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أنهم نفذوا عملية عسكرية بعدد من الصواريخ قصفت هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن هناك رشقات صاروخية مكثفة، أطلقت من جنوب لبنان باتجاه صفد وعدد من مناطق الجليل الأعلى.

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