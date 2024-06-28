برلماني: مبادرة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة تضافر للجهود لحل الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 06:32 مساءً -

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حملة ترشيد الطاقة التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تأكيد على أن الترشيد أولى خطوات حل الأزمة الراهنة، وخطة من الخطوات الجادة التي تستهدف في المقام الأول وضع حلول عاجلة للتعامل مع الأمر.

وأضاف الديب، أن هناك أزمة في قطاع الطاقة، والجميع أقر بذلك، ومن ثم الترشيد بداية حقيقية للتعامل مع الأمر، ومطلوب تضافر الجهود، وذلك من خلال خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتدشين حملات إعلانية بكافة الوسائل الإعلامية المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية ذلك الأمر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة صياغة رسائل تُخاطب جميع فئات الشعب المصري للتوعية بأهمية مؤسسة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، ورفع مستوى التوعية لدى المواطن في الاستهلاك، والمنهجية التي يجب أن يتبعها، وأن الأهم في خطة الحكومة، التنفيذ بكل حسم وقوة لهذه الخطة الخاصة بالترشيد على مستوى الجمهورية وسرعة إيجاد حلول، مؤكدا أن الترشيد أولى الخطوات للحل، بجانب الجهود المبذولة من مختلف مؤسسات الدولة لسرعة الحل والتخفيف عن المواطنين فى قطاع خدمى وحيوى من أهم وأبرز القطاعات.