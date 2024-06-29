ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من 22 مواطنا بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم.

حيث قامت بإصطحاب المبلغين لمقر إحدى الشركات وطلبت قروض بأسمائهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالى نظير تلك القروض ، وتقوم عقب ذلك بالتحصل على القروض لنفسها وإيهامهم بقدرتها على سداد أقساطه ، إلا أنها لم تفى بذلك ولاذت بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .. ويُشار إلى أن إجمالى عدد القروض (34) قرض بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت (700 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.