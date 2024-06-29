إحباط محاولة تشكيل عصابي لترويج الأقراص المخدرة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 03:36 مساءً - إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية") بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (حدائق أكتوبر- أول أكتوبر – الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (100 آلف قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 8 هواتف محمولة – عدد 3 سيارات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.