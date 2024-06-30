التحالف الوطني بالقليوبية يشارك في توزيع الهدايا احتفالا بثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني بالقليوبية





أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية، عن استعدادها التام للمشاركة في توزيع الهدايا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تأكيدا على روح التكاتف والمشاركة المجتمعية في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وتعمل أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجهات المعنية الأخرى لضمان سير عملية التوزيعات بشكل سلس ومنظم. ويشارك التحالف الوطني في التوزيعات من خلال شبكة واسعة من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، إيمانا منه بأهمية العمل التطوعي في تعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

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