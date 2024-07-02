نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق ينتقد بيراميدز بسبب إثارة الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي بيراميدز بدأ البحث عن مبررات في حال خسارة لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم تصدر الفريق السماوي لجدول مسابقة الدوري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: نادي بيراميدز يدافع عن حقوق الفريق في المنافسة على الفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وسط منافسة قوية مع النادي الأهلي.

وأضاف: عندما تقرأ بيان نادي بيراميدز وما بين السطور تجد أن النادي بدأ يبحث عن مبررات في حال ضياع مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن بيراميدز يواجه سموحة، اليوم الثلاثاء، استكمالا للمباراة التي أقيمت منذ أيام، حيث سيتم لعب 40 دقيقة فيما تبقى من اللقاء