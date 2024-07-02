نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يشارك بجناح في فعالية إطلاق مبادرة "Grow قويها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المجلس القومي للمرأة في فعالية إطلاق مبادرة "Grow قويها" التي نظمتها منصة راحة بالي، حيث استعرضت الأستاذة نوران الجميعي مسؤولة التسويق والمشروعات بإدارة تنمية المهارات بإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المجلس للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي، وأهمية التسويق للترويج لمنتجاتهن.

كما شارك المجلس بجناح ضم منتجات السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في 20 محافظة، وكذلك منتجات السيدات المتدربات بمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينظمه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "Grow قويها" تستهدف دعم السيدات والأمهات في مجالات الصحة النفسية والجسدية والعمل والتطوير الذاتي.

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