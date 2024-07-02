مصدر حكومي لـ الوطن: عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني للطيران

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

كشف مصدر حكومي مطلع لصحيفة الوطن، عن تولي عدنان فنجري وزارة العدل.





كما كشفت المصادر عن تولي سامح الحفني حقيبة الطيران.

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