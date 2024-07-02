مصدر حكومي لليوم السابع: المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية

جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني كشفت مصادر حكومية "لليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، المسؤول الذي سيتولى حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في التشكيل الحكومي الجديد.



وأكدت المصادر أن المستشار محمود فوزي سيتولى حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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