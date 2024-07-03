أسامة الأزهري: تجديد الخطاب الديني صنعة ثقيلة تحتاج إلى كل الطاقات

جدة - نرمين السيد - أسامة الأزهرى

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نحن أمام مستهدف كبير وعظيم منذ عدة سنوات وهو قضية تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن تجديد الخطاب الديني صنعة ثقيلة ومركزة وتحتاج إلى حشد وجمع كل الطاقات والمواهب الموجودة بين الخطباء والعلماء والأئمة العاملين في الوزارة.





وأضاف الأزهري في تصريحات لـ إكسترا نيوز، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للأوقاف في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "نحتاج إلى أن نضع خريطة لأولويات الخطاب الديني وأن يسمع الناس في المساجد مفردات ومعاني وقيم تمس الحاجة إليها، فنحن بلد يواجه تحديات صعبة على كل المحاور، وهذه التحديات تحتاج إلى وعي كبير من كل مؤسسات الدولة والوعي بحجم المخاطر المحيط بالبلد، وعلى الإدارات العميق لاحتياج كل إنسان مصري يدخل إلى المسجد ويسمع إلى أحد العلماء ويخرج وقد امتلأ قلبه بالسكينة والأمان والطمأنينة على أنه امتلأ يقينا بالوفاء لهذا الوطن". وتابع: "نحتاج إلى كل الجهود والمواهب ونحتاج إلى برامج عمل لتفعسل وتنشيط دور الأئمة للانطلاق في كل القرى، ونجوع وربوع مصر بكل ما هو منير وجميل، أيضا لابد من التنسيق مع كل مؤسسات الدولة على رأسها الأزهر الشريف، ومع دار الإفتاء والطرق الصوفية ونقابة الأشراف والكنيسة كي نعمل معا على متطلبات الوطن". واختتم: "نحتاج إلى تنمية الفكر والوعي والثقافة لدى الخطباء والأئمة وإلى التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لصياغة خطاب ديني رشيد".

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