توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين جامعات مصر وفرنسا الخميس

جدة - نرمين السيد - الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

دعت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسائل الإعلام لتغطية اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير الفرنسي والوفد المرافق له مع 22 من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة.





الاجتماع يتضمن توقيع أضخم إتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصا علميا بالتعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية. يأتي ذلك في ظل انفتاح جمهورية مصر العربية على عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، وذلك يوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

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