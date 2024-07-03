وزير الزراعة: توفير الغذاء للمصريين مهمتنا الرئيسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.





وأكد وزير الزراعة، أنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصري في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الزراعة، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التي تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير.

وأشار فاروق إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، قائلا إن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربي والمنطقة.

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.