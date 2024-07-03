سامح الحفني وزير الطيران المدني.. مسار طويل من النجاح

أدى الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وعن وزير الطيران الجديد الطيار سامح الحفني، فهو عمل قائدًا لطراز إيرباص 330/340، وهو رجل يتمتع بكفاءة وخبرة كبيرة في قطاع الطيران المدنى، حيث شغل عدة مناصب هامة بالطيران المدني المصري خلال مسيرته، أبرزها:

– رئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

– رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من مارس 2014 حتى أغسطس 2015.

– رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري في وزارة الفريق يونس المصري عام 2018.

– اختارته المنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو) عام 2021 لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوًا بمجلس إدارة المنظمة العالمية.