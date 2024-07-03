السيرة الذاتية للوزراء الجدد.. محمود عصمت وزير الكهرباء (إنفوجراف)

يقود الدكتور محمود عصمت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الجديدة، قادما من وزارة قطاع الأعمال.





وكان محمود عصمت حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 (تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف)، كما عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام، وحصل على درجة الدكتوراه من "كيلوج" الألمانية عام 1999.

وعمل عصمت بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام، كما عمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول، وعمل في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام، وعمل في شركة "بيبرل آند فوكس" الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا.

كما عمل "عصمت" مستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية، كما شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.



وكانت أبرز إنجازاته كالتالي:

في مجال البترول: ساهم في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط.

أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي.

إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%.

المساهمة في أفكار تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.

دراسة مشروع الإيربورت سين والكارجو.