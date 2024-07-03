«ابدأ» تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تتقدم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بخالص التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، داعيين الله أنَّ يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء هذه المهمة العظيمة، آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.



كما تؤكد مبادرة "ابدأ" على استمرار سعيها نحو تعزيز كافة سبل التعاون المشترك مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة لتحقيق التكامل لدعم وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة لا سيما الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتغطي مستلزمات الإنتاج، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق اقتصاد تنافسي قوي.

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