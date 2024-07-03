السيرة الذاتية لرئيس أركان الجيش المصرى الجديد الفريق أحمد خليفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:28 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، اليوم، الأربعاء، وفى هذا الصدد نسرد السيرة الذاتية لرئيس الأركان الجديد فى النقاط التالية..

الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

الإسم : أحمد فتحى إبراهيم خليفة

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق

تاريخ الميلاد : 17/10/1966

تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية ، ثم مديراً لإدارة الشئون المعنوية ، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أميناً عام لوزارة الدفاع .

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى ، ونوط الخدمة الممتازة ،ونوط العملية الشاملة بسيناء ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية ، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973 ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973.