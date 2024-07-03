صورة حضارية ورقي.. المصيلحي خلال استقباله وزير التموين الجديد: إضافة قوية

استقبل وزير التموين السابق، الدكتور علي المصيلحي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة مقدما له التحية والتقدير ويدعو الله ان يوفقه لما فيه الخير لبلدنا الحبيب.





صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزاره التموين معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أنّ على المصيلحي رحب بالدكتور شريف فاروق مشيرًا إلي أنه سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري.

وأشار إلى أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق، أنَّ الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز أو منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعه الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة بأن على المصيلحي أنّ الوزارة تقوم بتلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف الي الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

من جانبه، قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

ووجه "فاروق" الشكر للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، وأكد أن الفترة المقبلة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته، لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.