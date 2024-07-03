- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - لقاء وزير التموين السابق مع شريف فاروق
صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزاره التموين معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أنّ على المصيلحي رحب بالدكتور شريف فاروق مشيرًا إلي أنه سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري.
وأشار إلى أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق، أنَّ الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز أو منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعه الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة بأن على المصيلحي أنّ الوزارة تقوم بتلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف الي الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.
من جانبه، قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.
ووجه "فاروق" الشكر للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، وأكد أن الفترة المقبلة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته، لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة حضارية ورقي.. المصيلحي خلال استقباله وزير التموين الجديد: إضافة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.