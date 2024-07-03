المستشار محمود فوزي.. رجل القانون في الحكومة الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

تولى المستشار محمود فوزي، حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحكومة الجديدة.





ويتميز المستشار محمود فوزي بالهدوء والحكمة وهو ما شهد عليه الجميع خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وشغل منذ عام 2001 وحتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح كبير.

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