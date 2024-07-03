أخبار مصرية

السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:31 مساءً - أدى الفريق أول عبد المجيد صقر ، اليمين الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفى هذا الصدد نتعرف على سيرته الذاتية فى النقاط التالية..

الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق أول

تاريخ الميلاد : 27/6/1955

تخرج من الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكرى:
بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .

الوظائف الرئيسية التي شغلها وزير الدفاع الجديد:
تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،
ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،
ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،
ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .

الأنواط والنياشين الحاصل عليها وزير الدفاع الجديد:
حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريب من الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982 ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ،
وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا