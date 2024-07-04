دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أسعار الذهب اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 ارتفاعا غير متوقع في الأسواق، رغم تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا بالتزامن مع استقرار الدولار، حيث ارتفعت الأسعار وسجلت الأوقية 2329 دولار، فيما واصلت أسعار جرام الذهب بجميع عباراته ارتفاعها. تبدأ تعاملات الصاغة اليوم بحوالي 80 جنيها، وعبر موقعنا المتميز منصة نيوز مصر نوضح لكم أهم التفاصيل، تابعنا. أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 وجاءت كالآتي: وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 3628 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 3175 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 2721 جنيها

ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام إلى 25400 جنيه أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 سجلت أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 الأسعار كالتالي: وسجل سعر السبائك الذهبية عيار 1 جرام قيمة 4406 جنيها، وسجلت قيمة المصنعية والدمغة أسعارا تراوحت بين 75 جنيها إلى 85 جنيها.

وسجل سعر السبائك الذهبية عيار 2.5 جرام 10515 جنيها، فيما سجلت قيمة التصنيع والدمغة 66 جنيها.

وسجل سعر السبائك الذهبية عيار 5 جرام 20829 جنيها، فيما سجلت قيمة التصنيع والدمغة 60 جنيها.

وسجل سعر السبيكة من الذهب عيار 10 جرام 41.177 جنيها، فيما بلغت قيمة التصنيع والدمغة 60 جنيها.

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 20 جرام 81.793 جنيها، ووصلت قيمة التصنيع والدمغة إلى 56 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب وزن 31.1 جرام 126.829 جنيها، ووصلت قيمة التصنيع والدمغة إلى 56 جنيها.

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 50 جرام 203.082 جنيه

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار100 جرام 405.362 جنيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أحسب شبكتك ياعريس».. عااجل زيادة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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