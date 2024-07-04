قرار مفاجئ من كولر بشأن عودة الثلاثي المعار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرارًا صادمًا بشأن عودة الثلاثي المعار للنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الاهلي قد وافق على خروج الثلاثي رأفت خليل ومحمد أشرف إلى فريق زد، كما تمت إعارة عمار حمدي إلى المقاولون العرب.

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وتنتهي إعارة الثلاثي إلى فرقهم بنهاية الموسم الجاري، وينتظروا تحديد موقفهم من العودة للفريق الأحمر وفق رؤية الجهاز الفني.

ووجه السويسري مارسيل كولر قرارًا صادمًا للثلاثي المعار، حيث أبلغ إدارة الأحمر عدم حاجته لأي لاعب منهم في الموسم المقبل، وترك القرار بيد الإدارة سواء بتجديد الإعارة أو البيع النهائي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، حصدها الفريق من 21 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، حصدها من 26 مباراة.