«هيسجل هذا الرقم لأول مرة»..توقعات ليلى عبداللطيف تصدم محبيها بشأن اسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن أسعار الذهب في مصر، حيث تصدر العديد من المواطنين محركات البحث من أجل التعرف على تفاصيل توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن أسعار الذهب في مصر، حيث توقعت أن تشهد أسعار الذهب أرقاما تتجاوز الخيال ويتجاوز كل التوقعات، ولكننا فقط… التوقعات، كما تم التوضيح، ستحقق قفزة صاروخية وتتجاوز الأبراج، ومنذ ذلك الحين وهي في حالة من التقلب الملحوظ، ومن خلال موقعنا المتميز موقع منصة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل، تابعنا.

تعرف على توقعات ليلى عبد اللطيف لأسعار الذهب في مصر

حيق وبعد بحث موسع عن توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن أسعار الذهب في مصر، والتي أثارت الشك والقلق لدى المواطنين، وجعلتهم يرغبون في شراء الذهب هذه الأيام، قبل أن تتحقق هذه النبوءات، كما قالت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية وتوقع انخفاض سعر الذهب. ويصل سعر الجرام خلال الفترة المقبلة في مصر إلى نحو 3 آلاف جنيه، وذلك خلال استضافتها في لقاء على قناة الجديد اللبنانية. كما أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتا، وسيتم بيعه مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وسيصل سعر الجرام إلى نحو 5 آلاف جنيه مصري، وأضافت ليلى عبد اللطيف رسالة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب والفضة، بهدف الاستثمار في الفترة الحالية، مبينة أن الاستثمار في هذه المعادن، وأنها ستصبح مفيدة على المدى الطويل، وختمت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف اللقاء في تصريحها أن كل من يملك ولا ينبغي بيع الذهب، لأن قيمته سترتفع بشكل كبير في المستقبل.

تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

الجدير بالذكر أن سعر الشراء بلغ 3178 جنيهًا.

وبلغ سعر البيع 3165 جنيها.

تعرف على من هم أبناء ليلى عبد اللطيف؟

حيث تجدر الإشارة إلى أن أبناء ليلى عبد اللطيف هما فهد وأكد وزينة واكد، وهما من زوجها السابق رجل الأعمال السعودي محب واكد.