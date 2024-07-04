محمد عواد يعرض نفسه على الوحدة السعودي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة محمد عواد حارس مرمى الزمالك في خوض تجربة جديدة مع نادي الوحدة السعودي والذي سبق وإن خاض معه تجربة إحترافية ماضية.

وقال شبانة خلال برنامجه “من الآخر” والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عواد طلب من خلال بعض الوسطاء عرض رغبته على مسئولي الوحدة في حاول موافقتهم.

واتم شبانة حتى الآن لم يبدي مسئولي الوحدة رغبة في التفاوض مع عواد … في حين رفضوا التعليق على مفاوضاتهم مع محمد الشناوي حارس الأهلي إنتظارا لما ستسفر عنه عملية التفاوض .