تفعيل خدمة استقبال تحويلات المصريين بالخارج عبر “انستاباى” في هذا الموعد.. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستعد البنك المركزى، بالقيام بتفعيل خدمة استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال تطبيق “انستاباى” فى سبتمبر القادم، وذلك حسب ما ذكرته مصادر بالبنك المركزي، إذ يقوم البنك المركزى بالعمل في الوقت الحالي على التجارب الأخيرة مع مجموعة من المؤسسات العاملة فى مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من أجل تفعيل استقبال تحويلات العاملين بالخارج عن طريق تطبيقات الهاتف، وذلك بهدف التسهيل على المستخدمين.

تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج

ووصلت تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج إلى 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.91 مليار دولار فى الربع الأخير من 2023.

مشروعين لتيسير التحويلات الدولية للمصريين بالخارج

وفي هذا الإطار، قامت شركة “فيزا” المتخصصة فى مجال المدفوعات الرقمية فى فبراير الماضى، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى “إي بى سي” المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، تضم مشروعين لتيسير التحويلات الدولية للمصريين بالخارج، وهما:

يتمثل المشروع الأول فى إضافة خدمة لتطبيق “انستاباى” توفر التحويل من الحسابات المربوطة ببطاقة فيزا خارج مصر، لاسيما فى دول الخليج والمشرق العربى، على أن يتم إضافة مبلغ التحويل لحسابات العملاء المسجلين أو التحويل لعميل آخر من خلال التطبيق.

أما بالنسبة لـ المشروع الثانى، فيتضمن التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية من أجل إرسال التحويلات للمستفيدين فى مصر من خلال رقم الهاتف أو دليل اسم المستخدم على شبكة المدفوعات اللحظية.

ومن جانبه، أشار طارق رؤوف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إلى أن هناك العديد من المزايا لتطبيق”إنستاباى”، لاسيما فى تعزيز التدفقات المالية من خلال الحدود للاستفادة من فرص التحول الرقمى فى تحسين النمو الاقتصادى لمصر، خاصة تسهيل عملية تحويلات المصريين بالخارج عن طريق التطبيق كبديل آمن ولحظي بالمقارنة بالقنوات المتوفرة.