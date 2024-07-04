مصر في المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2025.. تعرف على مواعيد المباريات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أجريت اليوم الخميس قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تحتضنها المغرب في ديسمبر من العام المقبل.

وشارك في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 48 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

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وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2025 المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.

ومن المقرر أن تأتي مواعيد منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا كالتالي..

الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.

تصنيف منتخبات إفريقيا

وجاءت منتخبات التصنيف الأول كالتالي: مصر، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، غينيا، الجابون، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، سيراليون، مالاوي وأفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع: رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، النيجر، زيمبابوي، اثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.