مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ربع نهائى يورو 2024.. والقنوات الناقلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباراتان فى دور ربع ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بنسختها الـ 17 المقامة حاليًا فى ألمانيا، وتستمر حتي 14 يوليو الجاري.

يدخل منتخب إسبانيا مواجهة صعبة ضد ألمانيا في السابعة مساءً، بينما يلتقي منتخب فرنسا أمام منتخب البرتغال فى العاشرة مساء اليوم.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

إسبانيا ضد ألمانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

البرتغال ضد فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

صعد منتخب إسبانيا إلي ربع نهائي يورو 2024، بعد الفوز على جورجيا 4-1 في ثمن النهائي، فيما فازت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

وتأهل منتخب البرتغال إلي دور الـ 8 ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد التغلب على سلوفينيا 3-0 بركلات الترجيح، فيما تخطت فرنسا عقبة بلجيكا بهدف نظيف.