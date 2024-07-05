يورو 2024| الاتحاد الأوروبي يعاقب بيلينجهام.. وإيقاف نجم منتخب تركيا مباراتين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن توقيع عقوبة على نجم منتخب إنجلترا، جود بيلينجهام، بسبب احتفاله أمام سلوفاكيا، في أممم أوروبا “يورو 2024“.

وكشف الاتحاد الأوروبي “يويفا”، عن العقوبة المسلّطة على بيلينجهام، وهي الإيقاف لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

كما فرض “يويفا”، غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو على نجم ريال مدريد الإسباني.

ويلعب منتخب إنجلترا، أمام نظيره سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، يوم غد السبت.

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وعلى الجانب الأخر قرر الاتحاد الأوروبي، إيقاف مدافع منتخب تركيا، ميريح ديميرال، مباراتين بسبب احتفاله برفع إشارة تنظيم “الذئاب الرمادية” خلال مواجهة النمسا في دور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي.

ولن يكون المدافع التركي ميريح ديميرال، متاحًا لمواجهة منتخب هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا، وإذا تأهلوا إلى الدور نصف النهائي.

ويواجه منتخب تركيا، نظيره هولندا، يوم غد السبت، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.