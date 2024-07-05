” سيد معوض ” يطالب ” مدرب الأهلي ” كولر ” بوجود هذا اللاعب أساسيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأها خلال الأسابيع الماضية من الدوري من خلال الفوز على منافسه الداخلية أمس الخميس الموافق 4 من يوليو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق الكثير من نجوم النادي الأهلي سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة فقد أحرز الدولي المصري إمام عاشور ثنائية رائعة منح من خلالها جائزة رجل المباراة كما تمكن المهاجم وسام أبو على من إحراز هدفين بدوره وقد قدم حسين الشحات أفضل مبارايات اليوم على مستوى صناعة اللعب

– سيد معوض والأهلي

جدير بالذكر أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن سيد معوض كان قد حرص من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها على أن يوجه طلب لمدرب الأهلي مارسيل كولر بضرورة أن يتم منح النجم التونسي محمد الضاوي كريستو مزيد من الدقائق فهو لاعب ذو إمكانات ممتازة من الممكن أن يكون من نجوم الفريق في المستقبل

في ذات السياق فقد أوضح معوض أن صانع الألعاب التونسي يعتبر هو البديل الأول لبيرسي تاو الذي يغيب منذ فترة بسبب الإصابة ورغم ذلك لا يتم الدفع بكريستو في مركزه وهو الأمر الذي جعل اللاعب يدخل في أزمة كبيرة ظهرت عليه خلال مشاركته مع الفريق أمام الداخلية والتي بدا خلاها غير منسجم مع أجواء الفوز