بطولة ويمبلدون: فريتز لمنافسه المرير ريندركنيش “لا تقلل من احترامي”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرياص – اسماء السيد – لندن: أشعل الأميركي تايلور فريتز عداوته المريرة من جديد مع آرثر ريندركنيش في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الخميس عندما قال للاعب الفرنسي “يا صاح، لا تقلل من احترامي”.
وفاز فريتز المصنف ثالثاً عشر في البطولة 6 3 و6 4 و3 6 و6 4 في الدور الثاني.
في العام الماضي، تغلب فريتز على ريندركنيش أمام حشد من الجماهير في بطولة فرنسا المفتوحة وتسبب في غضب جمهور رولان غاروس بإسكاتهم وتوجيه القبلات بسخرية.
وقال ريندركنيش عشية مباراة الخميس لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليومية إن فريتز “تذمّر” في باريس وأنه يعتقد أن الأميركي “لن يبكي كثيراً هذه المرة” في لندن، مضيفاً “لقد تذمًر قليلاً قائلاً إن ضجيج الجمهور كان مزعجاً بعض الشيء بالنسبة له. ليس لدي أي شيء ضده، لكنه كان يتوقع أن يقبّله الجمهور الفرنسي بين نقاط المباراة. لقد تغلّب علي، هنيئاً له”.
واعترف فريتز الخميس بأن هذه التعليقات دفعته إلى رد الفعل في نادي عموم إنكلترا.
قال فريتز: “عندما تصافحنا، قلت فقط: +أتمنى لك رحلة سعيدة إلى وطنك+”.
وأضاف “لقد سألني عما قلته. أخبرته بما قلته. أخبرني أنه لا يزال في (منافسات) الزوجي. قلت: أوه، تهانينا، جيد لك”.
وتابع “ثم سألني: لماذا أنت هكذا؟ فقلت: +يا صديقي، أنت تعرف ما قلته. لا تقلل من احترامي قبل المباراة ولا تتوقع مني أن أكون لطيفًا بعد المباراة. ليس بمثل هذه الطريقة تسير الأمور+”.
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