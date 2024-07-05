العويس بـ 25 جنيها.. قائمة أسعار المانجو بأنواعها اليوم الجمعة 5 يوليو 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهدت أسعار المانجو، اليوم الجمعة 5 يوليو 2025، استقرار لكافة الأصناف، نظرا لوفرة الإنتاج هذا الموسم، في آخر تحديث الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، وسط توقعات من قبل شعبة الخضراوات والفاكهة أن ينخفض سعر المانجو هذا الموسم عن المواسم الماضية، وذلك لوفرة المعروض.

وفي تصريحات سابقة لأعضاء شعبة الخضراوات والفاكهة، أكدوا أن المانجو هذا العام لن تزيد سعرها للمستهلك عن 40 جنيها، لوفرة الإنتاج، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات حارة التي أدت إلى نضوج الفاكهة بشكل أسرع بمقدار 10 أيام على الأقل

قائمة بأسعار وأنواع المانجو في سوق العبور

أعلنت منصة سوق العبور الإلكترونية، عن أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة 5-7-2024، حيث انخفضت أسعار الكيلو بنحو 7 جنيهات في الكيلو بالنسبة للجملة مع وفرة المعروض، مع العلم أن الشراء من سوق العبور يكون بالكرتونة، وجاءت أسعار المانجو على النحو التالي: