دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية شعار سيراميكا استعدادا لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعداد لمواجهة فريق الجونة المقر لها الأحد المقبل على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دورى nile.

وظهرت الجدية والقوة على لاعبى سيراميكا خلال مران اليوم، وحرص أيمن الرمادى على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة.

واستعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بمباراة المصرى البورسعيدى لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الجونة قبل مواجهته الأحد المقبل على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دورى nile.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة الجونة مع المصرى التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، من أجل وضع الخطة المناسبة للعودة بالنقاط الثلاثة من الغردقة.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.