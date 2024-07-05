دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم الثنائى فوق السن الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم.

من المقرر أن يغادر المنتخب الاوليمبي القاهره متوجها إلى مدينة نانت الفرنسيه يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لاجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته،على أن يتوجه الفريق بعد ذلك إلى مدينة بردو الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان .

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الأنديه المصرية ووزاره الشباب والرياضة وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كل من من: “حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل”.