نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يكشف أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة 2024 من صعوبة الامتحانات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إنه بعد كل امتحان نقع في حيرة ما بين طلاب فرحين بسهولة الامتحان، وطلاب لديهم حزن من صعوبة نفس الامتحان، لماذا يحدث ذلك ؟

١- لا بد أن لا يخضع الجميع لرأى بعض الطلاب حول صعوبة الامتحان ما دام ان هناك مجموعة أخرى من الطلاب ادعت إنه سهلا

٢- من خبرة الأعوام السابقة وجدنا ان الكثير من الطلاب ممن اشتكوا من صعوبة الامتحانات حصلوا على درجات شبه نهائية في المواد التى اشتكوا منها، بل واثبتت مؤشرات عينات التصحيح ارتفاع نسب النجاح في هذه المواد

٣- لا يمكن أن يجمع ٧٥٠ الف طالب ولا حتى نصفهم ولا حتى ربع هذا العدد على سهولة أى امتحان حتى لو كان سهلا

٤- اختلاف معنى الصعوبة من طالب لاخر، فبالنسبة للبعض يكون الامتحان الصعب هو الذى لم يستطيعوا الإجابة على سؤال واحد فقط منه أو سؤالين لانهم لن يحصلوا على الدرجة النهائية، وبالنسبة للبعض الاخر الامتحان الصعب هو الذى يتضمن أسئلة جاءت في دروس لم يذاكروها بشكل جيد رغم سهولة تلك الأسئلة.

٥ - كثرة عدد الأسئلة في الامتحانات في ظل نظام الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية (٤٦ سؤالا) يتيح الفرصة لأى طالب الشكوى من اى سؤال من هذه الأسئلة الكثيرة ولو من سؤال واحد فقط.

٦- بعض الطلاب لا يريدون عزو سبب اخفاقهم في الإجابة على أى سؤال إلى قصورهم في المذاكرة وبالتالي يلصقون السبب لصعوبة الأسئلة وبالتالى عدم تحملهم المسؤلية والهروب من تأنيب الضمير.

٧- التأهب السابق لدى بعض الطلاب للشكوي من الامتحانات في ضوء الصورة النمطية عن صعوبة بعض المواد وامتحاناتها حتى لو جاءت سهلة.

٨- استغلال البعض فرصة الشكوى للضغط على الوزارة لمراعاة تلك الصعوبات أثناء التصحيح حتى لو أن الشكوى بلا اساس من الصحة.