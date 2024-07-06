الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة بداية من هذا الموعد.. الكل يعمل حسابه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا إلى المواطنين بشأن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث تتوقع أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة من جديدة وترتفع فيها درجات الحرارة بعد انخفاضها خلال اليومين الماضيين.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه “اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة، وامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا”.

وأضافت غانم في تصريحاتها، أن “تأثير المرتفع الجوي يظهر مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 39 درجة، مع أجواء شديدة الحرارة في النهار مائلة للحرارة رطبة في الليل، موضحة أن متوسط درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 32 إلى 33 درجة، مؤكدة: تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى بداية الأسبوع القادم”.

تحذير من هذه الظواهر

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ترتفع أمواج شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وترتفع سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة، مضيفة “لابد من توخي الحذر للمصطافين لارتفاع أمواج البحر من 1.5 إلى 2.5 متر، خلال الـ 72 ساعة القادمة”.

وأضافت غانم في تصريحاتها: “يسود البلاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الأحد، وتكون حول المعدلات ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، وتتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على جود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس وتعمل على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط”.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا بقولها “لا بد من تجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 5 عصرًا، مع تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس والملابس القطنية فاتحة اللون، مع تناول قدر كبير من السوائل”.