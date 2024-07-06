“ألحق واحدة”.. الحكومة تستعد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار فى عدد من المحافظات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكى، وذلك بهدف تلبية أحتياجات المواطنين من المسكن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد من وزارة الإسكان بعدد من المحافظات، عقب أعتماد القرار من قبل مجلس الوزراء.

الإسكان تطرح وحدات سكنية للإيجار 2024

ومن المقرر أن يبدأ الإعلان عن الطرح الجديد ليشمل فى المرحلة الأولى نحو 4 محافظات، ويطرح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى الوحدات السكنية، بهدف توفير قيمة إيجارية لمدة 14 سنة، بزيادة تصل إلى 7% سنويًا، وياتى هذا الطرح فى ضوء دور الحكومة للتيسير على المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل.

ووفقا لمصدر بوزارة الإسكان تصل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالطرح الجديد إلى نحو 1500 جنية شهريًا، للوحدات السكنية مساحة 90 متر، أما القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مساحة 75 متر فتصل إلى نحو 1200 متر شهريًا.

أماكن الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكى

ووفق لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عن الطرح الجديد بشقق الإيجار التمليكى بإشراف صندوق الإسكان الإجتماعى، على أن يتم المرحلة الأولى من الطرح فى 4 محافظات وهى الشرقية وبنى سويف والمنوفية والجيزة، حيث يتضمن الطرح المقبل نحو 1000 وحدة سكنية، وفى حالة تحقيق المشروع للأهداف المتوقعة، سيتم زيادة الوحدات السكنية بذات النظام إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية.

وقد قرر صندوق الإسكان الإجتماعى إطلاق المشروع الجديد بنظام الإيجار التمليكى، بالتعاون مع إحدى الشركات المالية المتخصصة، على أن تتولى الشركة توقيع العقود وتحصيل القيمة الإيجارية من المستفيدين بالوحدات السكنية، كما ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه المتخلفين عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة.