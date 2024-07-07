” كارلوس كيروش ” ينعي نجم منتخب مصر ” أحمد رفعت ” .. كان أحد الموهوبين !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فؤجي جمهور كرة القدم اليوم بوفاة اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر السابق الذي عانى مع المرض طيلة الأشهر الماضية منذ واقعة السقوط في الملعب الشهيرة والتي على إثرها عانى خلال الفترة الماضية لكن بعد أن شهدت حالته تحسن ملموس في الأونة الأخيرة وقد بدأ في الحديث عن إمكانية عودته للملاعب في المستقبل حال تحسن الوضع أكثر وأكثر إذا بخبر وفاته ينتشر صباح يوم السبت الموافق 6 من يوليو كما النار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والحزن يسيطر على أجواء كرة القدم في مصر

– تعليق كيروش على وفاة أحمد رفعت

جدير بالذكر أن مدرب منتخب مصر السابق كارلوس كيروش كان قد حرص على أن يعلق على نبأ وفاة لاعبه السابق أحمد رفعت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قائلا ” “أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة ولطيفة وطبيعية، روحه وقلبه وُلِدا للاستمتاع بالجانب الجميل من اللعبة” ثم أردف في حديثه عن اللاعب ” “كان لاعبا ساحرًا وماهرًا وساعدنا في جلب السحر إلى استادات كرة القدم. كان من دواعي فخري أن أشارك حياتي مع أحمد رفعت”.

في ذات السياق فقد توافد الكثير من لاعبي كرة القدم اليوم على تشييع جنازة اللاعب الذي طالما أمتع الجمهور بفنياته ومهاراته التي شهد لها لذا فقد استحق من الجميع كل تقدير عقب وفاته