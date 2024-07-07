تعرف على اخر المستجدات والتطورات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث يتابع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي آخر الأخبار حول قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الوثيقة سبب في حرص فئة كبيرة من المواطنين على معرفة التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم. القانون الذي تزامن مع إجازة مجلس النواب المقبلة وانتهاء دورته. الدورة الحالية ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم تفاصيلها. تابعنا.

تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم

حيث وتحرص لجنة الإسكان بمجلس النواب على عقد اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية بعد إجازة عيد الأضحى للتعرف على آخر مستجدات قوانين الإيجار السكني القديمة. وتستند تعديلات قانون الإيجار القديم إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية في مايو 2018، يقضي بإلزام المجلس بسن تشريع بشأن إيجارات الأشخاص الاعتباريين خلال عام. الأول: يشمل الأشخاص الاعتباريين المحررين فقط ولا يشمل الإيجارات السكنية.

حيث كشفت بعض المصادر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تمكنت من تأجيل مناقشة ملف الإيجار القديم إلى الجلسة القادمة، وذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة لطلب معلومات عن الوحدات الإيجارية القديمة وأنواعها ، والحالة الفنية لكل عقار، تزامنا مع اقتراب نهاية الدورة الحالية.

تعرف على الفئات التي لا تنطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم

وفيما يلي سنعرض الفئات المستثناة وهي كما يلي: