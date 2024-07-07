- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات إلى المواطنين بشأن طقس اليوم الأحد الموافق الـ 7 من يوليو الجاري، حيث تتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات النهار على أغلب الأنحاء وحار رطب على مناطق السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب في ساعات الليل على جميع الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
توقعات طقس اليوم الأحد
وأشارت الأرصاد في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من المتوقع أن تستمر ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات
وحذرت الأرصاد أن يستمر اليوم الأحد، اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط في محافظ مرسي مطروح، وتتراوح سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم في الساعة، وترتفع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.
ونصحت الأرصاد، المصطافين بضرورة إتباع التعليمات التي تصدرها المحافظات بشأن نزول الشواطئ خاصة مع ارتفاع الأمواج، وكثرة عمليات السحب، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
درجات الحرارة المتوقعة
وتتوقع الأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة عن المتوقع قبل الموجة الحارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة على النحو التالي:
- القاهرة: تسجل العظمي غدا نحو 36 درجة والصغرى ليلا تصل إلى 25 درجة.
- الإسكندرية: العظمي تصل غدا نحو 31 درجة والصغرى تسجل تصل إلى 22 درجة.
- مطروح: تسجل درجة حرارة عظمي 30 درجة والصغرى ليلا تصل إلى 23 درجة.
- سوهاج: العظمي غدا تصل إلى 38 درجة والصغرى ليلا تصل لـ 25 درجة.
- قنا: العظمي تسجل نحو 1درجة والصغرى ليلا يصل لـ 27 درجة.
- أسوان: العظمي غدا تصل إلى 41 درجة والصغرى ليلا تسجل نحو 28 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شديد الحرارة”.. الأرصاد تُصدر بيان هام بشأن حالة طقس الأحد 7 يوليو 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.