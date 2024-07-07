“شديد الحرارة”.. الأرصاد تُصدر بيان هام بشأن حالة طقس الأحد 7 يوليو 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات إلى المواطنين بشأن طقس اليوم الأحد الموافق الـ 7 من يوليو الجاري، حيث تتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات النهار على أغلب الأنحاء وحار رطب على مناطق السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب في ساعات الليل على جميع الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

توقعات طقس اليوم الأحد

وأشارت الأرصاد في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من المتوقع أن تستمر ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات

وحذرت الأرصاد أن يستمر اليوم الأحد، اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط في محافظ مرسي مطروح، وتتراوح سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم في الساعة، وترتفع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

ونصحت الأرصاد، المصطافين بضرورة إتباع التعليمات التي تصدرها المحافظات بشأن نزول الشواطئ خاصة مع ارتفاع الأمواج، وكثرة عمليات السحب، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع الأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة عن المتوقع قبل الموجة الحارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة على النحو التالي: