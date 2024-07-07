” الزمالك ” يدفع بنجمه العائد من الإصابة خلال مباراة ” الإسماعيلي ” .. الأخبار السارة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين الزمالك والاسماعيلي والتي تأتي ضمن أحداث الجولة ال 30 من الدوري المحلي والتي قد تشهد الكثير من الأحداث المثيرة كما هي عادت اللقاءات التي تجمع بين الفريقين والتي دائما لا تخلو من الإثارة والمتعة الكروية لفريقين يرغبان في لعب كرة القدم بشكل جمالي يجذب له الكثير من المتابعين إضافة إلى وجود رغبة من الفريقين في تحقيق المكسب بشكل جدي في المباراة وحصد النقاط الثلاث

– عودة نجم الزمالك

جدير بالذكر أن هناك بعض الأخبار السارة التي تنتظر جمهور الفريق الأبيض خلال اللقاء الذي يجمعه مع نادي الاسماعيلي والتي تتعلق بنجم الفريق الأول لكرة القدم سيف الدين الجزيري الذي شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية وهو الأمر الذي يجعل الأمور في يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حول الدفع باللاعب أو التريث

في ذات السياق فقد عاني الفريق كثيرا في الخط الأمامي لدى غياب النجم التونسي عن المشهد بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي على إثرها غاب عن المشاركة خلال الأسابيع الماضية عقب تقديمه مستوى مميز للغاية لذا من المنتظر أن يتم إدخال اللاعب في تشكيل الفريق بشكل عاجل فور أن يتماثل الشفاء