دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه الداخلية بحثاً عن “نقاط الأمان” فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فاركو مع الداخلية فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري، في مباراة يسعى خلالها فاركو لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري المحترفين والتواجد في المنطقة الآمنة بجدول المسابقة، واستغلال الدفعة المعنوية العالية بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الماضية.

ويحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباريات، وتعرض للهزيمة في 13 مباريات، سجل هجوم الفريق 28 هدفا، بينما استقبل دفاع الفريق 41 هدفا.

فيما يتطلع فريق الداخلية لاستعادة توازنه وتحسين موقفه المعقد في جدول المسابقة، لاسيما بعد الهزيمة الثقيلة من الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية وباتت فرصه فى البقاء بدوري الأضواء والشهرة غير مضمونة.

ويأتي فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 16 مباراة، سجل هجوم الفريق 16 هدفا، واستقبل الدفاع 37 هدفا.