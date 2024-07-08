قوم خزن.. أنقطاع المياه لمدة 7 ساعات كاملة عن هذه المناطق مساء اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جرت العادة بأن تعلن شركات المياه والصرف الصحي عن أي انقطاع محتمل سيحدث في مياه الشرب على وجه التحديد، وذلك حتى يتمكن المواطنين من تدبير احتياجاتهم بشكل مبكر، وهو ما حدث بالفعل في الساعات الماضية من خلال شركة مياه الشرب في القليوبية.

انقطاع المياه لمدة 7 ساعات

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن هناك انقطاع سيحدث في المياه لبعض المناطق، وذلك بسبب أعمال التطوير والغسيل الدوري للشبكات، وهذا بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين خلال الفترة الحالية، مطالبة من كل المواطنين بالمناطق المتآثرة بضرورة تخزين المياه قبل دخول فترة الانقطاع.

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،بأنه سيتم قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الاثنين الموافق 8/ 7/ 2024 وحتى الساعة الخامسة فجراً.

وخلال بيانها الرسمي، قالت الشركة بأن السبب وراء قطع المياه خلال هذه المدة، هو القيام أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.

وناشدت الشركة من كل المواطنين وأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل دخول فترة الانقطاع، مؤكدة على كونها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين طلب تلك السيارات من خلال التواصل مع رقم الخط الساخن 125.