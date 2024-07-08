البلاستيك يضم صفقتين استعدادا للموسم الجديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – نجحت لجنة الكرة بنادى البلاستيك الذي سيشارك في دوري القسم الثاني ب فى التعاقد رسمياً مع أحمد عاطف لاعب شباب بسيون والبنك الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور مصطفى اسماعيل وكيل اللاعب، في حضور احمد عبد الغني المدير الفني، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي البلاستيك في الصعود لدورى المحترفين.

وتعاقد نادى البلاستيك رسمياً مع محمود دولا لاعب البنك الاهلي وكيما اسوان السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور مصطفى اسماعيل وكيل اللاعب .

محمود دولا

كما تعاقد مع بلال احمد لاعب نجوم مصر لمده موسمين، وأيضا تعاقد نادى البلاستيك رسمياً مع أحمد كمال رينجو لاعب اتحاد بسيون وطنطا السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور احمد عبد الغني المدير الفني وسيد عادل وكيل اللاعب .

كما تعاقد مع الثنائي الغاني اسانتي كارليس و المهاجم النيچيري نيكيرا، وبدأ الجهاز الفني لفريق البلاستيك بقيادة أحمد عبدالغنى، على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث صعد الفريق لدوري القسم الثاني ب .

وأكد عبدالغني أنه سيبدأ فترة الإعداد مبكرًا لإتاحة أكبر فرصة أمامه لرؤية جميع اللاعبين الجدد وتحديد اختصاصاته بالشكل الأمثل حتى يستطيع بناء فريق قوى للبلاستيك، مشيرًا إلى أنه يسعى للتعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز أو دورى المحترفين حتى لو على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه سيحتفظ بـ10 لاعبين من قائمة الموسم الماضي، وسيستغني عن 20 لاعبًا بسبب الأعمار السنية الكبيرة ومعرفته بصعوبة اللعب في القسم الثانى “ب” الذى يحتاج لاعبين على مستوى عالٍ ويحتاج لبناء فريق قوى من أجل عدم الهبوط للقسم الثالث من جديد.

وأكد عبدالغني أنه سيبدأ فترة الإعداد في الأول من يوليو المقبل من أجل إتاحة أكبر فرصة أمامه لرؤية جميع اللاعبين الجديد وتحديد اختصاصاته بالشكل الأمثل حتى يستطيع بناء فريق قوى للبلاستيك ، مشيرا أنه سيستهدف التعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز أو دورى المحترفين حتى لو على سبيل الإعارة .

واختتم فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني مشواره في منافسات دوري القسم الثالث، ونجح في الصعود للقسم الثاني بعد فوزه على فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها حسن عبده ومحمد تريكه.