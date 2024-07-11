فعاليات مهرجان العلمين الرياضية .. موعد قمة أساطير الأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 11:30 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة قوية بين أساطير الأهلي والزمالك، في رياضة كرة القدم الشاطئية ضمن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024.

وتنطلق مباراة أساطير الأهلي والزمالك في مهرجان العلمين الجديدة 2024، مساء يوم 18 يوليو 2024، ضمن فعاليات المهرجان الرياضية.

وتلعب مباراة أساطير الأهلي والزمالك في مهرجان العلمين الجديدة 2024 في منطقة الاحتفالات بالعلمين الجديدة.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة ملتقى الرياضة والأحداث الرياضية وجنة النجوم، باعتبارها واحدة من عدة مدن يطلق عليها في مصر مدن الجيل الرابع التي أنشئت وفق معايير عالمية لتحقيق التوسع العمراني المستدام.

وتستهدف الدورة الثانية مضاعفة أعداد من حضروا الفعاليات خلال الدورة الأولى ليصلوا إلى نحو مليوني زائر في الدورة الجديدة، في ظل تعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ويحظى المهرجان في هذه النسخة بمشاركة واسعة للفعاليات الرياضية، حيث تشارك عدة رياضات منها كرة السلة والبادل والجودو وغيرها من الرياضات مثل الفنون القتالية والطائرة إضافة إلى ملاعب ورياضات خاصة لذوي الهمم.