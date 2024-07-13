بالورود.. محافظ جنوب سيناء يكلف باستقبال أولى الرحلات القادمة من مدريد

جدة - نرمين السيد - مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من مدريد

كلف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ باستقبال أولى الرحلات القادمة من مدريد بإسبانيا.





ونقل تمنيات المحافظ للجميع بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، كما طالبهم أن يكونوا سفراء لنا في بلادهم وأهلهم وذويهم وأصدقائهم بإسبانيا.

يأتي هذا في إطار توجهات الدولة لتنشيط ودعم السياحة وفتح أسواق جديدة مما له أكبر الأثر والمردود الإيجابى على مستوى معيشة المواطنين.

شارك في الاستقبال، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي والدكتور إسلام نبيل، مدير تنشيط السياحة بالمحافظة، ومحمد عباس، مدير فرع شركة إير كايرو بشرم الشيخ.

وبتوجيه من المحافظ قامت العلاقات العامة بالمحافظة بالتعاون مع العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ، ومكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، بتوزيع الزهور، علي الركاب والهدايا علي الأطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.



من جانبهم، أعرب الركاب الأسبان عن سعادتهم الغامرة بزيارتهم الأولى إلي شرم الشيخ وأبدوا عن سعادتهم الغامرة بحفاوة الاستقبال، مؤكدين أنه بمجرد أنَّ لامست عجلات الطائرة المهبط لاحظوا جمال المدينة وسحرها.

يشار إلي أنّ الرحلة انطلقت من مطار مدريد بإسبانيا علي طائرة مصرية تابعة لشركة إير كايرو، وعلى متنها 170 سائحًا، إسبانيا بينهم مديري شركات سياحية وصحفيين وكتاب سياحين إسبان.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بحسن الاستقبال، كما وجه بإعداد برنامج سياحي للتعرف علي المقاصد السياحية بشرم الشيخ، في إطار الترويج وزيادة الجذب السياحي للمدينة.