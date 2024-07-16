وزيرة البيئة: التوسع في زراعة الأشجار ذات العوائد الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود التشجير بالمحافظة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.





جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات والعلاقات الحكومية، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، واللواء إبراهيم عوض، مستشار محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل، واللواء أحمد الدميري، مستشار محافظ القاهرة، والدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى".

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتور إبراهيم صابر على ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب محافظ القاهرة، متمنية له التوفيق في مهام عمله، مشيرة إلى التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والمحافظة فى عدد من الموضوعات والملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار هذا التعاون من اجل النهوض بالبيئة المصرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة فيما يخص ملفى الإدارة المتكاملة للمخلفات والتشجير والتوسع فى المساحات الخضراء، وكذلك أهمية تكثيف جهود وحدة المتابعة والرصد بالمحافظة، من اجل المتابعة والمراقبة المستمرة لمنظومة المخلفات وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، مؤكدة ضرورة إهتمام شركات الخدمات البيئية المتعاقد معها بعمل تقارير دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عملية متابعة أوضاع المنظومة فى أى وقت ولضمان تنظيم سير العمل بها، كما تم بحث المستهدفات خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية بالمنظومة.

وتقدم الدكتور إبراهيم صابر بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى حرصه على استمرار التعاون والتواصل مع وزارة البيئة لإنجاز العديد من الملفات المشتركة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيتابع بصورة دورية ملف المخلفات بالمحافظة ومتابعة جهود شركات الخدمات البيئية بالأحياء ومتابعة مستوي النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وايضا سيتم العمل على التنسيق مع وزراة البيئة لرفع كل التراكمات بالمحافظة، للحصول على أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مكونات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" التابع للبنك الدولى والذى يركز على الإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام، وتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، مشيرا إلى قيام المشروع بتنفيذ مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والتى تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بقيمة 14 مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى للمشروع، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقوم المشروع على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته تبلغ 1228 فدانا، وسيوجد به مصانع مختلفة لعملية تدوير المخلفات، ويتم العمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتى تتعدى نسبة الـ 20% من كامل كمية المخلفات فى مصر.

كما تطرق رئيس جهاز شئون البيئة إلى الجهود الحالية من خلال التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتطوير منطقة شق الثعبان وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة، وذلك من خلال المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، والتى ستبدأ يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو.

كما انتهت وزارة البيئة من تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، إذ يهدف المشروع إلى زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان، وجار استكمال الاعمال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض ياسر عبدالله خلال الاجتماع الموقف الحالى لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بمحافظة القاهرة ، والتى تشمل خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، حيث قامت محافظة القاهرة من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع شركتى انفيروماستر، للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، بعدد 9 "أحياء مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - شرق مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج"، وايضا التعاقد مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية، لخدمة 9 أحياء "منشأة ناصر الوايلي - وسط - بولاق - غرب - عابدين - الأربكية -الموسكى - باب الشعري" وذلك لمدة عشرة سنوات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة.

كما تم الاشارة الى إعداد تقرير متابعة لأعمال الشركتين كل ستة أشهر متضمن الايجابيات والسلبيات وتم خلال الاجتماع استعراضها بشكل تفصيلى ومناقشة الاجراءات التى سيتم اتخاذها للتغلب على السلبيات المرصودة.

كما تناول الاجتماع عرض لمنظومة المعالجة والتخلص بمحافظة القاهرة ، حيث قامت محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة إيكوم لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية، وشركة جرين بلانت لمعالجة المخلفات المتولدة عن المنطقة الجنوبية والغربية ، كما تم التنسيق مع مشروع البنك الدولي الذي أوشك على الانتهاء من تنفيذ اعمال البنية التحتية السماح لشركة ايكوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية بموقع العاشر من رمضان ، كما ستقوم الشركة بالتوزاي مع أعمال التنفيذ بموقع العاشر من رمضان بإغلاق موقع العبور المخصص لمحافظة القاهرة وتحويله إلى متنزه عام.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الموقف الحالى لاعادة هيكلة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ،حيث قامت الوزارة بإعداد الدراسة الفنية والمالية لاعادة الهيكلة، وذلك طبقا لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.

وفيما يخص ملف جهود التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بالمحافظة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية للتصدى لآثار تغير المناخ إذ تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على التنسيق مع محافظ القاهرة لتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال التشجير بالمحافظة، مع وضع خطة واضحة بنوعية الأشجار وكميات المياه التى تحتاجها لضمان استدامتها مع تحديد أماكن زراعتها بالمحاور المختلفة، مطالبة بضرورة استصدار قرار من قبل محافظة القاهرة بحظر قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها، دون الرجوع إلى تلك اللجنة الفنية المختصة، موضحة أنه جار العمل على وضع خطة فى هذا الشأن من خلال مجلس الوزراء والجهات المعنية، مشيرة إلى ضرورة التركيز فى المرحلة القادمة على التوسع فى زراعة الاشجار التى لها عوائد اقتصادية، وأيضا التعاون مع المركز القومى لبحوث الزراعة لتحديد انواع الشتلات الملائمة.

كما أكدت وزيرة البيئة أن المجتمع المدنى له دور أساسى وشريك رئيسى للدولة المصرية فى منظومة التشجير وزيادة المساحات الخضراء لما له دورا مؤثرا فى المجتمع، موضحة أنه سيتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لمشاركته فى حملات التوعية والتشجير داخل الأحياء من خلال اطلاق المسابقات وتشجيع طلاب المدارس على المشاركة فى تلك الحملات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ترشيح مجموعة من المحاور داخل محافظة القاهرة للبدء فى تشجيرها، مع العمل على انشاء عددا من المشاتل بعدد من أحياء القاهرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على التشديد على رؤوساء الأحياء لتوسيع دائرة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى حملات التوعية والتشجير بالمحافظة، كما سيتم العمل على حل كل مشاكل تراكمات المخلفات داخل المحافظة.

وأكد الدكتور عماد عدلى أن التشجير يعد أحد الموضوعات الهامة بالنسبة لمصر والعالم كله والتى حازت فى مصر على اهتمام كبير من الرأى العام خلال الفترة الاخيرة بسبب قضية قطع الأشجار، مُشيداً بالحوار المجتمعى الذى تنته وزيرة البيئة ودعمته بحضور كل الأطراف وتميز بالصراحة والشفافية، وقد اتفق الجميع خلاله على وضع خارطة طريق، تتمثل فى وقف أى عمليات قطع للأشجار إلا إذا استلزم الأمر ذلك، بعد الرجوع إلى لجنة من المتخصصين فى هذا الشأن، على أن يتم توضيح الغرض من القطع للرأى العام

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنه علمية تحدد أنواع الأشجار المناسبة فى كل مكان وتحديد الطريقة التنسيقية لوضعها بشكل جمالى، مؤكدا استعداده للمساهمة فى هذا المشروع القومى ووضع خطة لمدة سنتين يتعاون فيها المجتمع المدنى مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية وإطلاق حملات داخل المدارس بالمحافظة.